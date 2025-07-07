Евертон Миколенка продовжив контракт з 35-річним захисником
Ідрісса Гує
ФК Евертон
Евертон, за який виступає українець Віталій Миколенко, оголосив про продовження співпраці з центральним півзахисником команди Ідрісса Гує.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
35-річний гравець підписав однорічний контракт - до літа 2026 року, який має опцію продовження ще на рік. Фінансові деталі не розголошуються.
Гує уперше приєднався до клубу у серпні 2016 року з Астон Вілли, а у 2022 році повернувся після трирічного перебування в Парі Сен-Жермен.
У минулому сезоні Гує віддав 3 асисти у 40 матчах. Загалом на його рахунку 211 поєдинків за "ірисок".
Раніше повідомлялося, що Мілан проявляє інтерес до лівого захисника Евертона та збірної України Віталія Миколенка.