Евертон Миколенка продовжив контракт з 35-річним захисником

Евертон, за який виступає українець Віталій Миколенко, оголосив про продовження співпраці з центральним півзахисником команди Ідрісса Гує.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

35-річний гравець підписав однорічний контракт - до літа 2026 року, який має опцію продовження ще на рік. Фінансові деталі не розголошуються.

Гує уперше приєднався до клубу у серпні 2016 року з Астон Вілли, а у 2022 році повернувся після трирічного перебування в Парі Сен-Жермен.

У минулому сезоні Гує віддав 3 асисти у 40 матчах. Загалом на його рахунку 211 поєдинків за "ірисок".

Раніше повідомлялося, що Мілан проявляє інтерес до лівого захисника Евертона та збірної України Віталія Миколенка.