Евертон Миколенка підсилився нападником Челсі

Форвард лондонського Челсі албанець Армандо Броя став гравцем Евертона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За "ірисок" 22-річний нападник буде виступати на правах річної оренди. Також в угоді передбачена опція викупу за 30 млн фунтів.

Зазначимо, що другу половину минулого сезону Броя провів в оренді у Фулгемі, зіграв 8 матчів та віддав 1 асист.

Раніше клуб з Ліверпуля підписав півзахисника французького Ліона Орела Мангалу. Футболіст також гратиме на правах оренди.

Нагадаємо, напередодні "іриски" з асистом українця Віталія Миколенка здобули впевнену перемогу над Донкасетром із Другої ліги Англії в 1/32 фіналу Кубку англійської ліги.