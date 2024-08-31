Евертон Миколенка підсилився нападником Челсі
Армандо Броя
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Форвард лондонського Челсі албанець Армандо Броя став гравцем Евертона.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
За "ірисок" 22-річний нападник буде виступати на правах річної оренди. Також в угоді передбачена опція викупу за 30 млн фунтів.
Зазначимо, що другу половину минулого сезону Броя провів в оренді у Фулгемі, зіграв 8 матчів та віддав 1 асист.
Раніше клуб з Ліверпуля підписав півзахисника французького Ліона Орела Мангалу. Футболіст також гратиме на правах оренди.
Нагадаємо, напередодні "іриски" з асистом українця Віталія Миколенка здобули впевнену перемогу над Донкасетром із Другої ліги Англії в 1/32 фіналу Кубку англійської ліги.