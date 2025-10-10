Евертон націлився на хавбека Манчестер Сіті

Евертон планує підсилити центральну зону півзахисту під час зимового трансферного вікна, і одним із головних кандидатів для клубу є півзахисник Ман Сіті Келвін Філліпс.

Про це повідомляє Football Insider.

29-річний англієць не входить у довгострокові плани Пепа Гвардіоли. Хоча минулого місяця він уперше майже за два роки провів матч за Сіті, його роль у команді залишається мінімальною.

Минулого сезону гравець тривалий час був травмованим, тому не отримував належної ігрової практики.

За інформацією джерела, Філліпс може залишити Етіхад уже цієї зими. Найбільш реалістичним варіантом є оренда, адже повноцінний трансфер може виявитися фінансово складним для зацікавлених клубів.

Раніше повідомлялося, що Евертон хоче продовжити контракт з українським захисником Віталієм Миколенком.