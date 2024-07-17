Евертон Миколенка презентував нову домашню форму

Евертон презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2024/25.

Про це повідомила пресслужба "ірисок".

Форма виконана у традиційному синьому кольорі зі світло-блакитними комірцями.

Since 1878. 💙



Everything you need to know about our new home kit! ⬇️ — Everton (@Everton) July 17, 2024

Оскільки клуб святкує свій останній сезон на "Гудісон Парк", на футболці можна побачити абстрактне зображення першого офіційного герба Евертона 1920 року, а літери EFC деконструйовані всередині принта.

Нагадаємо, в минулому сезоні Евертон, попри зняття очок через фінансові порушення, зумів зберегти прописку в Англійській Прем'єр-лізі, посівши 15 місце.

Раніше ми повідомляли, що команда Віталія Миколенка підписав сенегальського нападника Марселя.