Евертон – Арсенал: де дивитися українське дербі в межах АПЛ

Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Арсеналом Олександра Зінченка в матчі 31 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зустріч відбудеться у суботу, 5 квітня, на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі Setanta Sports Ukraine та на OTT сервісі Setanta Sports.

Напередодні Арсенал здобув мінімальну перемогу над Фулгемом, український гравець Олександр Зінченко провів поєдинок на лаві для запасних.

Евертон з Віталієм Миколенком зазнав мінімальної поразки від Ліверпуля в дербі. Українець став одним з найкращих гравців зустрічі.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом цього протистояння є команда Мікеля Артети, на перемогу якої приймаються ставки від 1,74.

На нічийний результат можна поставити з коефіцієнтом 3,5, а в перемогу Евертона вірять найменше – 5,60.

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