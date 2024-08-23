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Мареска: Фелікс — це талант, він може грати на різних позиціях

Андрій Яросименко — 23 серпня, 14:00
Мареска: Фелікс — це талант, він може грати на різних позиціях
Енцо Мареска
Getty images

Головний тренер Челсі, за який грає українець Михайло Мудрик, Енцо Мареска задоволений поверненням Жоау Фелікса у Челсі, та розповів про причини його підписання.

Його слова передає Football.london.

"Чому підписали Фелікса? Перш за все тому, що він хороший гравець. Він талант, клуб уже знайомий з ним. Я думаю, що хороша сторона Жоао в тому, що він може грати з нами на різних позиціях. Він може грати як атакувальний півзахисник, номер 9, як вінгер. І у нас є багато ігор, де він буде корисним", — сказав наставник.

Зазначимо, що Фелікс вже виступав за "синіх" у 2023 році на правах оренди. Минулий сезон він відіграв в оренді за Барселону. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів у 44 матчах.

Нагадаємо, напередодні Челсі з Мудриком обіграли Серветт у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Українець вийшов у стартовому складі, провів на полі усі 90 хвилин, і став одним з найкращих гравців поєдинку.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мудрик Челсі Михайло Мудрик Енцо Мареска

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