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Гравець молодіжної збірної Швейцарії завершив кар'єру через релігійні переконання

Руслан Травкін — 11 листопада 2024, 16:35
Гравець молодіжної збірної Швейцарії завершив кар'єру через релігійні переконання
Сільван Валлнер
instagram.com/blauweisslinz/

Гравець молодіжної збірної Швейцарії Сільван Валлнер вирішив завершити кар'єру футболіста через релігійні переконання.

Про це пише blick.ch.

Як пише джерело, Валлнер є членом Вільної церкви адвентистів сьомого дня. Подібно до іудаїзму, субота розглядається як день відпочинку, який розглядається днем для спілкування з Богом. Працювати або навіть грати у футбол заборонено.

22-річний Сільван є вихованцем Цюриха. За цей клуб він відіграв 51 матчі і став чемпіоном Швейцарії за підсумками сезону 2021/22.

Влітку Валлнер перейшов до австрійського Лінца. Захисник грав за юнацькі та молодіжні збірні Швейцарії. Портал Transfermarkt оцінював футболіста в 200 тисяч євро.

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