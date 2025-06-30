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Мікел: Челсі потрібно підписати Трубіна

Олег Дідух — 30 червня 2025, 10:40
Мікел: Челсі потрібно підписати Трубіна
Анатолій Трубін
Getty Images

Колишній півзахисник Челсі Джон Обі Мікел після матчу проти Бенфіки (перемога 4:1) заявив, що лондонському клубу варто підписати голкіпера збірної України Анатолія Трубіна.

Слова Мікела наводить Chelsea News.

"Знову помилка від Трубіна (матчі проти Челсі, – прим.). Ми говорили про нього перед грою. Він провів блискучий турнір. Просто був один з тих днів, про які треба просто забути. Я все ще вважаю, що нам Челсі потрібно підписати Трубіна", – заявив нігерієць.

Нагадаємо, в ніч з 28 на 29 червня Бенфіка в 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу в овертаймі програла Челсі 1:4. Перший гол Ріс Джеймс ударом зі штрафного забив з допомогою помилки Трубіна, який виявився не готовим до удару в ближній кут.

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