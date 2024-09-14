Ексворотар Італії – про Довбика: Він може забити 15 голів за сезон

Колишній голкіпер збірної Італії Еміліано Вівіано оцінив гру новачка Роми Артема Довбика та заявив, що українець може забити 15 голів за сезон.

Його слова передає ControCalcio.

"Я знаю його, тому що часто бачив його в чемпіонаті Іспанії. Він дуже сильний та добре грає за межами штрафного майданчика.

Я говорив про нього з головним тренером Роми Даніеле де Россі. Думаю, він може добре виступати в Серії А. Я думаю, що він може забити 15 голів за сезон", – сказав Вівіано