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Ексворотар Італії – про Довбика: Він може забити 15 голів за сезон

Володимир Кук — 14 вересня, 20:24
Ексворотар Італії – про Довбика: Він може забити 15 голів за сезон
Артем Довбик
Getty Images

Колишній голкіпер збірної Італії Еміліано Вівіано оцінив гру новачка Роми Артема Довбика та заявив, що українець може забити 15 голів за сезон.

Його слова передає ControCalcio.

"Я знаю його, тому що часто бачив його в чемпіонаті Іспанії. Він дуже сильний та добре грає за межами штрафного майданчика.

Я говорив про нього з головним тренером Роми Даніеле де Россі. Думаю, він може добре виступати в Серії А. Я думаю, що він може забити 15 голів за сезон", – сказав Вівіано

Нагадаємо, Довбик перейшов із Жирони в Рому на початку серпня. У перших трьох матчах йому не вдалося відзначитися жодною результативною дією.

"Вовки" наразі посідають 16-те місце у турнірній таблиці Серії А, в активі клубу 2 очка — 1 поразка та 2 нічиї.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик Еміліано Вівіано

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