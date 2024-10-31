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Довбик пропустить матч проти Торіно

Олег Дідух — 31 жовтня, 18:59
Довбик пропустить матч проти Торіно
Артем Довбик
Getty Images

Форвард Роми Артем Довбик пропустить матч 10 туру Серії А проти Торіно.

Про це повідомляє Анджело Манджанте.

За його інформацією, сьогодні у нападника збірної України піднялась температура, і тренерський штаб Роми вирішив не ризикувати здоров’ям гравця. На позиції центрфорварда у команді Івана Юрича проти Торіно зіграє Пауло Дибала.

Нагадаємо, сьогодні вже повідомлялося про те, що Довбик може пропустити поєдинок, проте йшлося не про температуру, а про дискомфорт у коліні, через яких Артем вчора не міг повноцінно тренуватися.

У нинішньому сезоні Довбик зіграв 12 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та зробив одну результативну передачу.

Матч Рома – Торіно відбудеться у четвер, 31 жовтня, початок – о 21:45 за Києвом. Ця гра може стати останньою для наставника римлян Івана Юрича.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Торіно Артем Довбик

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