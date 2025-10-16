Любенович визначився зі своїм наступним клубом – джерело
Желько Любенович
ФК Минай
Колишній тренер Ворскли, Зорі та Миная Желько Любенович визначився зі своїм наступним місцем роботи.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Фахівець зараз знаходиться у Грузії та очікується, що найближчим часом він підпише контракт з ФК Гагра.
Останнім місцем роботи Любеновича була Ворскла, яку він залишив через 17 днів після призначення. Згодом тренер розповів, що на його адресу лунали погрози з боку агентів.
Також сербський наставник тренував Минай, а перед цим працював помічником головного тренера у Зорі.
Футбольний клуб Гагра наразі посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Грузії, набравши після 27 матчів 33 залікові бали.
Зазначимо, що напередодні Ворскла звільнила Олександра Бабича, який змінив на цій посаді Любеновича.