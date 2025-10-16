Любенович визначився зі своїм наступним клубом – джерело

Колишній тренер Ворскли, Зорі та Миная Желько Любенович визначився зі своїм наступним місцем роботи.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Фахівець зараз знаходиться у Грузії та очікується, що найближчим часом він підпише контракт з ФК Гагра.

Останнім місцем роботи Любеновича була Ворскла, яку він залишив через 17 днів після призначення. Згодом тренер розповів, що на його адресу лунали погрози з боку агентів.

Також сербський наставник тренував Минай, а перед цим працював помічником головного тренера у Зорі.

Футбольний клуб Гагра наразі посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Грузії, набравши після 27 матчів 33 залікові бали.

Зазначимо, що напередодні Ворскла звільнила Олександра Бабича, який змінив на цій посаді Любеновича.