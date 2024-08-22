Вірт: Я не здивуюсь, якщо Кривбас зіграє в результативну нічию

Колишній тренер Вереса Юрій Вірт заявив, що він не здивується, якщо Кривбас зіграє в результативну нічию у матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти Бетіса.

Його слова передає Sport.ua.

"Я дивився кілька днів тому телетрансляцію стартового матчу іспанської Ла Ліги між Бетісом та Жироною, в якому сьогоднішній опонент криворіжців справив сильне враження. Але кидалося в вічі, що Бетіс сам грає й дозволяє це робити візаві. Це не попередній суперник Кривбаса — Вікторія, яка в перехідних фазах діє дуже агресивно, шукає найкоротші шляхи до воріт, проте добившись бажаного готова терпіти, відбиватися, аби тільки зберегти потрібний результат.

Тому хоча багато експертів віддають перевагу іспанському клубу, я не здивуюся, якщо сьогодні все закінчиться внічию — 1:1 чи навіть 2:2. Криворіжці повинні скористатися тим, що сезон в Іспанії тільки розпочався. А в тому, що підопічні Юрія Вернидуба будуть максимально мотивовані — не сумніваюсь. От ще б тільки обійшлося без індивідуальних помилок в обороні", — сказав Вірт.