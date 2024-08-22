Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вірт: Я не здивуюсь, якщо Кривбас зіграє в результативну нічию

Володимир Кук — 22 серпня, 19:21
Вірт: Я не здивуюсь, якщо Кривбас зіграє в результативну нічию
Юрій Вірт
УАФ

Колишній тренер Вереса Юрій Вірт заявив, що він не здивується, якщо Кривбас зіграє в результативну нічию у матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти Бетіса.

Його слова передає Sport.ua.

"Я дивився кілька днів тому телетрансляцію стартового матчу іспанської Ла Ліги між Бетісом та Жироною, в якому сьогоднішній опонент криворіжців справив сильне враження. Але кидалося в вічі, що Бетіс сам грає й дозволяє це робити візаві. Це не попередній суперник Кривбаса Вікторія, яка в перехідних фазах діє дуже агресивно, шукає найкоротші шляхи до воріт, проте добившись бажаного готова терпіти, відбиватися, аби тільки зберегти потрібний результат.

Тому хоча багато експертів віддають перевагу іспанському клубу, я не здивуюся, якщо сьогодні все закінчиться внічию 1:1 чи навіть 2:2. Криворіжці повинні скористатися тим, що сезон в Іспанії тільки розпочався. А в тому, що підопічні Юрія Вернидуба будуть максимально мотивовані не сумніваюсь. От ще б тільки обійшлося без індивідуальних помилок в обороні", сказав Вірт.

Нагадаємо, що перша гра відбудеться вже сьогодні, 22 серпня, на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому Кошице. Початок — о 21:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Кривбас Реал Бетіс Юрій Вірт Ліга конференцій сезону-2024/25

Кривбас

Гагарін — про переноси матчів: Ми залишимось на своїй позиції
Ексзахисник Зорі став гравцем Металіста 1925
Не маю сумнівів, що він хороший фахівець: тренер Бетіса — про арбітра, який обслуговував матч у Росії
Гагарін: Бог суддя тим, хто намагається знецінити вчинок Вернидуба
Кривбас прийме Бетіс у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Останні новини