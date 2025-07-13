Екснападник Ліверпуля та Ньюкасла продовжить кар'єру в шостому дивізіоні Англії

Колишній нападник Ліверпуля, Ньюкасла та збірної Англії Енді Керролл підписав контракт з Дагенгем енд Редбрідж, який виступає у Південній національній лізі (шостий дивізіон Англії, – прим.)

Про це повідомив сам футболіст у своїх соцмережах.

Строки підписаної угоди не розголошуються, але за даними британських ЗМІ, вона буде розрахована до літа 2028 року.

Останнім клубом Керролла був Бордо, який він залишив у червні на правах вільного агента.

Зазначимо, що цей трансфер був першим кроком катарських інвесторів, які придбали Дагенгем.

Зазначимо, що англієць після вдалого сезону у Ньюкаслі перейшов до Ліверпуля за 41 мільйон євро у 2011 році. Кар'єра на Енфілді у форварда не задалась, а нападник пограв ще за Редінг, Редінг, ВБА та Вест Гем.

Раніше повідомлялось, що український інвестор може придбати чеський клуб.