Іди до пекла: колишній гравець збірної України звернувся до Папи Римського

Колишній гравець збірної України Євген Левченко розлючений тим, що Папа Римський Франциск назвав українців та росіян двоюрідними братами.

Ексфутболіст у себе в соціальній мережі "Х" (Twitter) процитував його слова, а також звернувся до нього.

" Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна - це завжди поразка. Миру всьому світу!"

Ми не брати, двоюрідні брати. Іди до біса, Папа", – написав Левченко.

"They are brothers, cousins. Let them come to an understanding! War is always a defeat. Peace to the whole world!"



We are not brothers, cousins. Go to hell, pope. pic.twitter.com/bbZZJI4QcH — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) December 15, 2024

Нагадаємо, раніше Левченко підтримав литовську спортсменку Корнелію Дудайте, яка змушена була залишити чемпіонат світу з функціональних видів спорту через проукраїнську позицію.