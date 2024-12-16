Іди до пекла: колишній гравець збірної України звернувся до Папи Римського
Євгеній Левченко
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Колишній гравець збірної України Євген Левченко розлючений тим, що Папа Римський Франциск назвав українців та росіян двоюрідними братами.
Ексфутболіст у себе в соціальній мережі "Х" (Twitter) процитував його слова, а також звернувся до нього.
"Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна - це завжди поразка. Миру всьому світу!"
Ми не брати, двоюрідні брати. Іди до біса, Папа", – написав Левченко.
Нагадаємо, раніше Левченко підтримав литовську спортсменку Корнелію Дудайте, яка змушена була залишити чемпіонат світу з функціональних видів спорту через проукраїнську позицію.