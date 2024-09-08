Кучер — про гру збірної України: Я був здивований байдужістю наших гравців
Колишній захисник збірної України Олександр Кучер прокоментував поразку у матчі першого туру Ліги націй України проти Албанії 1:2 та заявив, що він був здивований байдужістю наших гравців.
Його слова передає Український Футбол.
"Всі, хто розуміється на футболі, розуміли, що Албанія – дуже непроста команда. Це вже давно не збірна-аутсайдер у європейському футболі.
Давайте просто згадаємо, як вони зіграли на Євро: нічия з Хорватією 2:2 і поразки з мінімальними різницями від Іспанії 0:1 та Італії 1:2.
Але я скажу так: повторення румунського синдрому я не очікував. Не думав, що Україна знову програє суперникові, який за класом і підбором гравців, за всієї поваги до Албанії, все ж нижчий за класом.
Я був здивований якоюсь байдужістю наших гравців у першому таймі. Ось не бачив я бажання, жаги до перемоги у наших футболістів", — сказав Кучер.
Нагадаємо, раніше статистичний портал SofaScore, повідомив, хто став найкращим гравцем України у матчі проти Албанії.
Наступним суперником підопічних Реброва буде Чехія. Поєдинок заплановано на 10 вересня в Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.