Кучер — про гру збірної України: Я був здивований байдужістю наших гравців

Колишній захисник збірної України Олександр Кучер прокоментував поразку у матчі першого туру Ліги націй України проти Албанії 1:2 та заявив, що він був здивований байдужістю наших гравців.

Його слова передає Український Футбол.

"Всі, хто розуміється на футболі, розуміли, що Албанія – дуже непроста команда. Це вже давно не збірна-аутсайдер у європейському футболі.

Давайте просто згадаємо, як вони зіграли на Євро: нічия з Хорватією 2:2 і поразки з мінімальними різницями від Іспанії 0:1 та Італії 1:2.

Але я скажу так: повторення румунського синдрому я не очікував. Не думав, що Україна знову програє суперникові, який за класом і підбором гравців, за всієї поваги до Албанії, все ж нижчий за класом.

Я був здивований якоюсь байдужістю наших гравців у першому таймі. Ось не бачив я бажання, жаги до перемоги у наших футболістів", — сказав Кучер.