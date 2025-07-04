Шахов став асистентом Бартуловича у Металісті 1925

Український ексфутболіст Євген Шахов працюватиме асистентом головного тренера Младена Бартуловича у харківському Металісті 1925.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з фахівцем не розголошуються. 34-річний фахівець має чинний диплом УЄФА категорії "В", а з вересня розпочне навчання для отримання ліцензії категорії "A".

Нагадаємо, Шахов під час кар'єри гравця виступав за українські клуби Дніпро, Арсенал, Зоря, грецькі ПАОК та АЕК, італійський Лечче та казахстанський Тобол.

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 зазнав розгромної поразки в контрольному матчі.

Харківський клуб здобув право виступати в УПЛ наступного сезону завдяки перемозі над Лівим Берегом (2:0 за сумою двох поєдинків) у перехідних матчах.