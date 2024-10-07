Ексгравець Динамо та збірної України виступатиме за аматорський клуб
Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Сергій Рибалка гратиме за аматорський клуб ФК Лісне.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Він вже встиг дебютувати за свою команду в матчі 6 туру 1 групи Аматорської ліги проти Сокола. Футболіст вийшов на поле по перерві. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Зауважимо, що у складі Лісного є колишні одноклубники Рибалки Євген Морозенко та Володимир Коваль, у яких також є досвід виступів в УПЛ.
Рибалка зіграв понад 100 матчів за Динамо, двічі ставав чемпіоном УПЛ (2015, 2016), вигравав Кубок та Суперкубок України.
Також протягом кар’єри грав за Арсенал (Харків), Динамо-2, чеський Слован, турецький Сивасспор, та Олександрію. Останнім його клубом був ЛНЗ (17 матчів, один гол та одна гольова передача у сезоні-2023/24).
Рибалка ставав чемпіоном Європи-2009 у складі юнацької збірної України та провів 9 матчів за першу команду, проте результативними діями не відзначався.