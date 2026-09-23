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Колишнього захисника Челсі побили люди його агента

Олег Дідух — 23 вересня 2026, 16:21
Колишнього захисника Челсі побили люди його агента
Маланг Сарр
Getty Images

Сенегальський захисник аравійського Неома Маланг Сарр став жертвою побиття в одному з готелів у іспанській Марбельї, де він перебував на тренувальному зборі разом із командою.

Про це повідомляє The Sun.

За їхньою інформацією, Сарра вивели на вулицю з ресторану на побили. Це були люди його ж агента.

Причиною побиття нібито став фінансовий конфлікт, хоча сам гравець цю інформацію заперечує. Влітку поточного року Сарр самостійно домовився про трансфер із Ланса до Неома на зарплату в 13 мільйонів євро на рік. Це залишило агента без щедрих комісійних.

Нагадаємо, влітку поточного року Сарр перейшов у Неом на правах вільного агента. До цього, окрім Ланса, виступав за Ніццу, Порту, Челсі та Монако.

Сарр

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