Колишнього захисника Челсі побили люди його агента

Сенегальський захисник аравійського Неома Маланг Сарр став жертвою побиття в одному з готелів у іспанській Марбельї, де він перебував на тренувальному зборі разом із командою.

Про це повідомляє The Sun.

За їхньою інформацією, Сарра вивели на вулицю з ресторану на побили. Це були люди його ж агента.

Причиною побиття нібито став фінансовий конфлікт, хоча сам гравець цю інформацію заперечує. Влітку поточного року Сарр самостійно домовився про трансфер із Ланса до Неома на зарплату в 13 мільйонів євро на рік. Це залишило агента без щедрих комісійних.

Нагадаємо, влітку поточного року Сарр перейшов у Неом на правах вільного агента. До цього, окрім Ланса, виступав за Ніццу, Порту, Челсі та Монако.