Стеценко: Можливо, війну переживемо та щось придумаємо щодо відродження Дніпра

Колишній генеральний директор Дніпра Андрій Стеценко розповів, що існує можливість відродження іменитого клубу.

Його слова передає Український футбол.

"Юридично ФК Дніпро ще існує, нічого не змінилося за ці декілька років. Та юридична особа ФК Дніпро вже ніякого відношення до футболу не має, клуб мертвий. Юридично особа існує, як звичайне українське підприємство, правда ніяк не пов’язане з футболом.

Для чого ФК Дніпро існує? Про всяк випадок. Можливо, війну переживемо та щось придумаємо щодо відродження. Але це особисто моя думка і ніякий не інсайд. Якщо керівництво клубу не ставить питання про повне закриття клубу (юридичної особи), то в них є певне бачення. А ось яке саме — цього я не знаю. Не закривають — ось ми й існуємо", — сказав Стеценко.

Нагадаємо, Дніпро припинив своє існування у 2019 році. За свою історію клуб двічі ставав чемпіоном СРСР (1983, 1988) та вигравав Кубок СРСР (1989).

За часів незалежної України Дніпро два рази був срібним призером чемпіонату (1992/93, 2013/14) та тричі фіналістом Кубку України (1994/95, 1996/97, 2003/04). На міжнародній арені команда стала фіналістом Ліги Європи (2015).