Маріуш Левандовський: Вважаю, що нинішня збірна України не гірша за команду 2006 року

Колишній футболіст донецького Шахтаря Маріуш Левандовський вважає, що нинішня збірна України не слабша за ту, яка у 2006 році вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Його слова передає Збірна.

"Вважаю, що нинішня збірна України з Довбиком, Мудриком, Циганковим не гірша за команду, в якій грали Шевченко, Ребров та Шовковський. Ця збірна має все для того, щоб продемонструвати не гірші результати. Нинішнє покоління повинно дати на Євро такий результат, щоб потім коли постаріють було про що розповідати дітям і онукам.

Вважаю, зараз в України дуже багато класних гравців, які грають у сильних командах. І я не лише про Динамо чи Шахтар. Я про ваших легіонерів з Європи кордоном. Українці добре грають у хороших командах і чемпіонатах. Саме грають, а не сидять глибоко в запасі.

Хіба що Олександр Зінченко якось не дуже добре провів сезон в лондонському Арсеналі. Решта на видноті: Довбик в Іспанії дуже хороший сезон видав. Циганков, Забарний, Миколенко, Мудрик, Малиновський. Всі вони мали ігрову практику", — сказав Левандовський.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда зіграла внічию з Німеччиною та поступилася Польщі. 11 червня Україна зіграє проти Молдови.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.