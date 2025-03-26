Він повинен давати більше: Ексфорвард Роми оцінив гру Довбика

Колишній нападник Роми Сандро Товальєрі незадоволений виступами Артема Довбика за італійський колектив.

Його слова передає Siamo la Roma.

" Нападника судять за кількістю забитих ним голів. Скажімо так, у цьому плані в нього все непогано. Але я не бачу, щоб він брав участь у командній грі. Він повинен давати більше, тому що він дорого коштував.

Сподіваюся, це питання адаптації, як було з Джеко. Безперечно, на нього впливають ситуація в Україні та деякі травми. Я хотів би дати хлопцеві одну пораду: святкувати голи, ділитися цим моментом радості з уболівальниками. Це також може йому допомогти ", – сказав Товальєрі.

Нагадаємо, Довбик перейшов у Рому з Жирони на початку серпня 2024 року. За цей час він зіграв 38 поєдинків, забив 15 м'ячів та віддав 4 результативні передачі за італійський колектив.

У попередньому турі Серії А Довбик своїм голом приніс перемогу над Кальярі. Цим взяттям воріт нападнику підкорилось цікаве досягнення у складі Роми.