Він повинен давати більше: Ексфорвард Роми оцінив гру Довбика
Артем Довбик
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Колишній нападник Роми Сандро Товальєрі незадоволений виступами Артема Довбика за італійський колектив.
Його слова передає Siamo la Roma.
"Нападника судять за кількістю забитих ним голів. Скажімо так, у цьому плані в нього все непогано. Але я не бачу, щоб він брав участь у командній грі. Він повинен давати більше, тому що він дорого коштував.
Сподіваюся, це питання адаптації, як було з Джеко. Безперечно, на нього впливають ситуація в Україні та деякі травми. Я хотів би дати хлопцеві одну пораду: святкувати голи, ділитися цим моментом радості з уболівальниками. Це також може йому допомогти", – сказав Товальєрі.
Нагадаємо, Довбик перейшов у Рому з Жирони на початку серпня 2024 року. За цей час він зіграв 38 поєдинків, забив 15 м'ячів та віддав 4 результативні передачі за італійський колектив.
У попередньому турі Серії А Довбик своїм голом приніс перемогу над Кальярі. Цим взяттям воріт нападнику підкорилось цікаве досягнення у складі Роми.