Ексфорвард Роми: Ми ще побачимо Довбика набагато сильнішим

Колишній форвард Роми Адель Бальбо поділився своєю думкою стосовно українського нападника команди Артема Довбика.

Аргентинця цитує SiamoLaRoma.

"Мені подобається Довбик. Я вважаю, що він чудовий центрфорвард, який прекрасно діє у штрафному майданчику. Він добре тримає м’яч, класно грає головою. Це не той тип нападника, який створює моменти сам собі.

Він почав непогано, але ми ще побачимо його набагато сильнішим, коли команда знайде певну синхронність і почне частіше загрожувати штрафному майданчику суперника", – заявив аргентинець.