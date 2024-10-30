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Ексфорвард Роми: Ми ще побачимо Довбика набагато сильнішим

Олег Дідух — 30 жовтня, 13:25
Ексфорвард Роми: Ми ще побачимо Довбика набагато сильнішим
Артем Довбик
Getty Images

Колишній форвард Роми Адель Бальбо поділився своєю думкою стосовно українського нападника команди Артема Довбика.

Аргентинця цитує SiamoLaRoma.

"Мені подобається Довбик. Я вважаю, що він чудовий центрфорвард, який прекрасно діє у штрафному майданчику. Він добре тримає м’яч, класно грає головою. Це не той тип нападника, який створює моменти сам собі.

Він почав непогано, але ми ще побачимо його набагато сильнішим, коли команда знайде певну синхронність і почне частіше загрожувати штрафному майданчику суперника", – заявив аргентинець.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 5 голів і 1 асист у 12 матчах за Рому в усіх турнірах. Бальбо захищав кольори римського клубу в 1993 – 1998 і 2000 – 2002 роках.

Раніше форвард збірної України поділився враженнями від церемонії вручення Золотого м’яча-2024. Довбик посів у голосуванні 29 місце.

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