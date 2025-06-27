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Мілан хоче розірвати контракт із ексфорвардом Ліверпуля

Олег Дідух — 27 червня 2025, 13:29
Мілан хоче розірвати контракт із ексфорвардом Ліверпуля
Дівок Орігі
ФК Мілан

Мілан працює над розірванням контракту з колишнім форвардом Ліверпуля та збірної Бельгії Дівоком Орігі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Угода Орігі з Міланом діє ще один рік – до літа 2026 року. За цей час 30-річний бельгієць повинен заробити 4,5 мільйона євро. Форвард в рамках угоди про розірвання контракту хоче отримати значну частину цієї суми.

Орігі перейшов у Мілан із Ліверпуля влітку 2022 року на правах вільного агента. Другу половину сезону-2023/24 провів у оренді в англійському Ноттінгем Форест. У поточному сезоні не провів за першу команду Мілана жодного матчу: його перевели до резервної команди "россонері".

Раніше повідомлялося про те, що Мілан близький до продажу німецького захисника Маліка Штау в Комо за 25 мільйонів євро.

Мілан Орігі

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