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Переможець Ліги чемпіонів завершив кар’єру у 31 рік

Олександр Булава — 8 червня 2026, 18:41
Переможець Ліги чемпіонів завершив кар’єру у 31 рік
Getty Images

Колишній форвард Ліверпуля і збірної Бельгії Дівок Орігі оголосив про завершення кар'єри.

Про це футболіст повідомив в Інстаграм.

"Моя мета в футболі як гравця досягнута. Я здійснив свої дитячі мрії – зіграти на найбільших аренах і виграти найпрестижніші трофеї. Я вдячний Богові за все це.

Моїм уболівальникам по всьому світу, які допомогли мені проявити себе: кожен знаковий момент, кожен гол, кожна сторінка історії, яку ми створили разом, назавжди залишиться нашою.

Дякую кожному клубу, усім тренерам і партнерам по команді, які були поруч зі мною. Ви сформували мене так, що це виходить далеко за межі футбольного поля.

Представляти Бельгію, мою країну, і водночас нести в серці Кенію, мої корені, було для мене великою радістю. А моїй родині та найближчим людям… без вас я не був би тим, ким є сьогодні. Я назавжди вдячний вам.

Місія виконана. Тепер я рушаю до свого наступного покликання. Попереду продовження подорожі", – написав Орігі.

Форвард найбільш відомий виступами за Ліверпуль, з яким виграв з англійським клубом шість трофеїв, зокрема Прем'єр-лігу і Лігу чемпіонів. У фіналі ЛЧ-2018/19 проти Тоттенгема (2:0) нападник відзначився голом після виходу на заміну.

Останнім клубом нападника був Мілан, з яким він розірвав контракт взимку 2025-го. Також він виступав за Ноттінгем, Лілль та Вольфсбург.

Має в активі 32 матчі за збірну Бельгії, за яку забив три голи та виступав на ЧС-2014 і Євро-2016.

Напередодні відомий бразильський центральний захисник Данте ухвалив рішення завершити кар'єру у віці 42 років.

Орігі

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