Переможець Ліги чемпіонів завершив кар’єру у 31 рік

Колишній форвард Ліверпуля і збірної Бельгії Дівок Орігі оголосив про завершення кар'єри.

Про це футболіст повідомив в Інстаграм.

"Моя мета в футболі як гравця досягнута. Я здійснив свої дитячі мрії – зіграти на найбільших аренах і виграти найпрестижніші трофеї. Я вдячний Богові за все це.

Моїм уболівальникам по всьому світу, які допомогли мені проявити себе: кожен знаковий момент, кожен гол, кожна сторінка історії, яку ми створили разом, назавжди залишиться нашою.

Дякую кожному клубу, усім тренерам і партнерам по команді, які були поруч зі мною. Ви сформували мене так, що це виходить далеко за межі футбольного поля.

Представляти Бельгію, мою країну, і водночас нести в серці Кенію, мої корені, було для мене великою радістю. А моїй родині та найближчим людям… без вас я не був би тим, ким є сьогодні. Я назавжди вдячний вам.

Місія виконана. Тепер я рушаю до свого наступного покликання. Попереду продовження подорожі", – написав Орігі.