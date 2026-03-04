Гулліт розповів, що йому найбільше не подобається в сучасному футболі

Легендарний Рууд Гулліт поділився думкою про сучасний футбол.

Його слова передає Voetbal Zone.

Колишній півзахисник збірної Нідерландів назвав тенденції, які йому не подобаються в улюбленій грі. Він вважає, що на полі стає все менше креативу та не вистачає футбольної магії.

"Всі нинішні футболісти в хорошій формі, бігають і захищаються. Але нам відчайдушно не вистачає гравців, які вміють обігравати суперників. Я сумую за веселощами. Для футболу сумно, що їх немає. Я часто дивлюся матчі, тому що повинен, але мені це вже не так подобається. Складається враження, що футболісти просто виконують накази, і це мене турбує. Вони відвертаються від м'яча, що летить у них, і при цьому занадто багато пасують", – сказав Гулліт.

Зазначимо, що Гулліт завершив ігрову кар'єру в 1998 році. Найбільше матчів він провів у складі Мілана, з яким здобув десять трофеїв.

Півзахисник був легендою збірної Нідерландів. У складі національної команди він тріумфував на Євро-1988.

