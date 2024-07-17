Шахтар почав продавати пакети квитків на матчі Ліги чемпонів у Гельзенкірхені

Шахтар оголосив про початок продажу пакетів квитків на матчі Ліги чемпіонів-2024/25.

Про це донецький клуб повідомив у своєму Instagram.

Придбання пакету Ліги чемпіонів гарантує відвідування всіх чотирьох матчів Шахтаря на груповому етапі, які проходитимуть на Фелтінс-Арені у Гельзенкірхені, де свої домашні ігри проводить місцевий Шальке.

Продаж буде відбуватися у два етапи: протягом першого (з 16 до 29 липня) він буде доступний тільки для власників абонементів Шахтаря або Шальке. Другий етап стартує 29 липня і закінчуєтья 30 серпня. Він буде доступний для всіх охочих.

Також у своїх соціальних мережах "гірники" опублікували відео, головним лейтмотивом якого є ментальний зв’язок між Шахтарем і Шальке — обидва клуби представляють міста, які славляться видобутком вугілля.