Номінант на премію "Яшина-2026" оголосив про завершення виступів за національну збірну

Воротар Аль-Ахлі та збірної Сенегалу Едуар Менді оголосив про завершення виступів за національну команду.

34-річний голкіпер повідомив про своє рішення у відео, опублікованому в Instagram. Менді подякував збірній Сенегалу, за яку виступав із 2018 року.

За цей час воротар став однією з ключових фігур в історії сенегальського футболу. У складі національної команди Менді двічі вигравав Кубок африканських націй – у 2021 та 2025 роках. Також він представляв Сенегал на чемпіонатах світу 2022 та 2026 років.

Менді провів за збірну Сенегалу 59 матчів. Його останнім великим турніром став ЧС-2026 у США, Канаді та Мексиці, де він допоміг команді взяти участь у третьому поспіль чемпіонаті світу. Через травму коліна воротар пропустив останній матч групового етапу проти Іраку.

У вересні Менді також отримав номінацію на "Трофей Яшина" – нагороду найкращому воротарю року в межах премії Золотий м'яч-2026. Він став одним із трьох африканських голкіперів у списку претендентів.