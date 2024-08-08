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Едегор проасоціював Зінченка з відомим футболістом

Андрій Яросименко — 8 серпня, 22:27
Едегор проасоціював Зінченка з відомим футболістом

Капітан та півзахисник лондонського Арсенала, за який грає українець Олександр Зінченко, Мартін Едегор, проасоціював українського футболіста з Ліонелем Мессі.

Зробив він це на Youtube-каналі "канонірів".

В Едегора запитували асоціації з різними футболістами його команди, а він мав дати швидку відповідь.

"Букайо Сака — Зоряний хлопчик. Мартін Едегор — це Я. Деклан Райс — Автомобіль. Кай Гаверц — Гол. Олександр Зінченко — Мессі", — відповів Мартін.

Нагадаємо, напередодні Олександр взяв новий ігровий номер та пояснив уболівальникам свій вибір. А в нещодавньому товариському матчі українець відзначився голом-красенем.

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