Незабутній дзвінок: Беллінгем здійснив мрію хворої дитини
Джуд Беллінгем поспілкувався з хворою дитиною у лікарні після того, як його колишній товариш по команді несподівано зателефонував йому.
Гравець збірної Англії знаходився у Фінляндії, готуючись до гри Ліги націй, коли його друг Ноа Огайо, який був у лікарні з національною командою Нідерландів, вирішив зробити сюрприз дитині.
Коли хлопчик сказав, що Беллінгем — його улюблений гравець, Огайо зателефонував Джуду, який відповів через FaceTime та привітався з дитиною.
Зазначимо, Джуд неодноразово демонстрував свою благодійність як на футбольному полі, так і поза ним. Крім дзвінків дітям у лікарні, він активно підтримує різні ініціативи, пов’язані з молоддю.
Цього сезону на рахунку 21-річного гравця збірної Англії один асист у п'яти матчах Ла Ліги.