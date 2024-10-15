Незабутній дзвінок: Беллінгем здійснив мрію хворої дитини

Джуд Беллінгем поспілкувався з хворою дитиною у лікарні після того, як його колишній товариш по команді несподівано зателефонував йому.

Гравець збірної Англії знаходився у Фінляндії, готуючись до гри Ліги націй, коли його друг Ноа Огайо, який був у лікарні з національною командою Нідерландів, вирішив зробити сюрприз дитині.

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Коли хлопчик сказав, що Беллінгем — його улюблений гравець, Огайо зателефонував Джуду, який відповів через FaceTime та привітався з дитиною.

Hollanda U21 Milli Takımı, yaptıkları hastane ziyaretinde tedavi gören bir çocuğun Jude Bellingham'ı çok sevdiğini öğrendi.



Noah Ohio, arkadaşı Bellingham'ı görüntülü aradı ve küçük hayranıyla görüştürdü 🫶

pic.twitter.com/CNs48eISrF — Bahisi Koklayan Adam (@BahisiKoklayan) October 15, 2024

Зазначимо, Джуд неодноразово демонстрував свою благодійність як на футбольному полі, так і поза ним. Крім дзвінків дітям у лікарні, він активно підтримує різні ініціативи, пов’язані з молоддю.

Цього сезону на рахунку 21-річного гравця збірної Англії один асист у п'яти матчах Ла Ліги.