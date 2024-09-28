Навіть не встиг поворухнутися: Лунін пропустив шалений гол від Беллінгема на тренуванні

Голкіпер Реала Андрій Лунін потрапив у нове відео порталу 433, але, на жаль, не в якості головного героя.

Зіркою ролика став хавбек "вершкових" Джуд Беллінгем, який відзначився неймовірним забитим м'ячем на тренуванні. "Постраждав" український воротар.

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Англійський футболіст під час практики на полі вколотив м'яч з усієї сили, а той, двічі відбившись від поперечки, залетів у ворота. Лунін був безсилим.

Нагадаємо, що у неділю, 29 вересня, Реал зіграє проти мадридського Атлетико у межах восьмого туру Ла Ліги.

Що стосується Андрія Луніна, наш голкіпер цього сезону ще не виходив на поле у матчах за "вершкових".