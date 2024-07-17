Зірка Реала може пропустити початок сезону

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем може пропустити 2-3 місяці через операцію на плечі.

Про це повідомляє The Athletic.

Джерело зазначає, що травма англійця не погіршилася і наразі немає гострої необхідності в хірургічному втручанні. Втім, у Реалі розуміють, що рано чи пізно все одно доведеться прооперувати Джуда.

У разі, якщо все ж будо ухвалено рішення зробити операцію зараз, то Беллінгем пропустить початок наступного сезону.

Протягом останнього місяця 21-річний півзахисник захищав кольори збірної Англії на Євро-2024. У 1 турі групового етапу Джуд відзначився у воротах Сербії, а в 1/8 фіналу його диво-гол на останніх секундах матчу проти Словаччини допоміг "Трьом левам" уникнути раннього вильоту.