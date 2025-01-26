Варді повторив результативне досягнення Роналду та Гіггза в АПЛ

Форвард Лестера Джеймі Варді став лише п'ятим гравцем в історії АПЛ, який взяв участь у 10+ голах своєї команди у віці 37+ років.

Про це досягнення 38-річного англійця повідомляє Squawka.

Сьогодні під час матчу 23 туру чемпіонату Англії проти Тоттенгема (2:1) Варді відзначився голом на 46-й хвилині, яким він зрівняв рахунок.

Це взяття воріт стало для нього вже сьомим цього сезону в АПЛ. До того ж, він записав на свій рахунок три асисти. Таким чином, Джеймі беспосередньо взяв участь у 10 голах Лестера.

Зробивши це у 38-річному віці, Варді повторив досягнення Тедді Шерінгема (2003/04), Гері Спіда (2006/07), Раяна Гіггза (2011/12) та Кріштіану Роналду (2021/22).

Only five players have been directly involved in 10+ goals in a Premier League season aged 37 or over:



◎ Teddy Sheringham (2003/04)

◎ Gary Speed (2006/07)

◎ Ryan Giggs (2011/12)

◎ Cristiano Ronaldo (2021/22)

◉ Jamie Vardy (2024/25)



Give him another Red Bull. 🪽 pic.twitter.com/IaeS5wKDAv — Squawka (@Squawka) January 26, 2025

Варто зазначити, що перемогою над Тоттенгемом Лестер перервав свою семиматчеву серію поразок в Англійській Прем'єр-лізі та піднявся на сімнадцяте місце таблиці.

Раніше стало відомо, що колишній голкіпер "шпор" став одноклубником Артема Довбика, приєднавшись до Роми.