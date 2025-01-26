Варді повторив результативне досягнення Роналду та Гіггза в АПЛ
Форвард Лестера Джеймі Варді став лише п'ятим гравцем в історії АПЛ, який взяв участь у 10+ голах своєї команди у віці 37+ років.
Про це досягнення 38-річного англійця повідомляє Squawka.
Сьогодні під час матчу 23 туру чемпіонату Англії проти Тоттенгема (2:1) Варді відзначився голом на 46-й хвилині, яким він зрівняв рахунок.
Це взяття воріт стало для нього вже сьомим цього сезону в АПЛ. До того ж, він записав на свій рахунок три асисти. Таким чином, Джеймі беспосередньо взяв участь у 10 голах Лестера.
Зробивши це у 38-річному віці, Варді повторив досягнення Тедді Шерінгема (2003/04), Гері Спіда (2006/07), Раяна Гіггза (2011/12) та Кріштіану Роналду (2021/22).
Варто зазначити, що перемогою над Тоттенгемом Лестер перервав свою семиматчеву серію поразок в Англійській Прем'єр-лізі та піднявся на сімнадцяте місце таблиці.
Раніше стало відомо, що колишній голкіпер "шпор" став одноклубником Артема Довбика, приєднавшись до Роми.