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Варді повторив результативне досягнення Роналду та Гіггза в АПЛ

Олексій Погорелов — 26 січня 2025, 23:25
Варді повторив результативне досягнення Роналду та Гіггза в АПЛ
Джеймі Варді
Лестер Сіті

Форвард Лестера Джеймі Варді став лише п'ятим гравцем в історії АПЛ, який взяв участь у 10+ голах своєї команди у віці 37+ років.

Про це досягнення 38-річного англійця повідомляє Squawka.

Сьогодні під час матчу 23 туру чемпіонату Англії проти Тоттенгема (2:1) Варді відзначився голом на 46-й хвилині, яким він зрівняв рахунок.

Це взяття воріт стало для нього вже сьомим цього сезону в АПЛ. До того ж, він записав на свій рахунок три асисти. Таким чином, Джеймі беспосередньо взяв участь у 10 голах Лестера.

Зробивши це у 38-річному віці, Варді повторив досягнення Тедді Шерінгема (2003/04), Гері Спіда (2006/07), Раяна Гіггза (2011/12) та Кріштіану Роналду (2021/22).

Варто зазначити, що перемогою над Тоттенгемом Лестер перервав свою семиматчеву серію поразок в Англійській Прем'єр-лізі та піднявся на сімнадцяте місце таблиці.

Раніше стало відомо, що колишній голкіпер "шпор" став одноклубником Артема Довбика, приєднавшись до Роми.

Чемпіонат Англії, АПЛ Варді Лестер Сіті Кріштіану Роналду Раян Гіггз

Варді

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