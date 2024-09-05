Стали відомі терміни відновлення Довбика
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Нападник Роми та збірної України Артем Довбик може повернутися на поле відразу після міжнародної паузи.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, м’язове пошкодження, яке Довбик зазнав у матчі 3 туру Серії А проти Ювентуса, виявилося несерйозним. Очікується, що він зможе взяти участь у наступному поєдинку римлян проти Дженоа, який відбудеться 15 вересня.
Зазначається, що медичний штаб збірної України та лікарі Роми спільно прийняли рішення про повернення 27-річного нападника до клубу.
Нагадаємо, Артем поки не відзначився жодним голом у перших трьох матчах за Рому. Напередодні найкращого бомбардира минулого сезону Ла Ліги номінували на "Золотий м’яч".