Стали відомі терміни відновлення Довбика

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик може повернутися на поле відразу після міжнародної паузи.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, м’язове пошкодження, яке Довбик зазнав у матчі 3 туру Серії А проти Ювентуса, виявилося несерйозним. Очікується, що він зможе взяти участь у наступному поєдинку римлян проти Дженоа, який відбудеться 15 вересня.

Зазначається, що медичний штаб збірної України та лікарі Роми спільно прийняли рішення про повернення 27-річного нападника до клубу.

Нагадаємо, Артем поки не відзначився жодним голом у перших трьох матчах за Рому. Напередодні найкращого бомбардира минулого сезону Ла Ліги номінували на "Золотий м’яч".