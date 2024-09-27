Не бажає сидіти в запасі: Джерело повідомило деталі можливої угоди Щенсного з Барселоною

Іменитий польський воротар Войцех Щенсний підпише контракт із Барселоною тільки в тому випадку, якщо йому буде гарантоване місце в основному складі.

Про це повідомляє Mundodeportivo.

За інформацією джерела, голкіпер не бажає проводити матчі у запасі, він піде на угоду з каталонцями тільки з гарантіями постійного місця у стартовому складі команди. Це суперечить ідеям Барселони, яка хоче бачити конкуренцію між Іньякі Пеньєю та Щенсним.

Також зазначається, що "синьо-гранатові" не планують підписувати іншого воротаря, якщо угода зі Щенсним не станеться. Керівництво чекатиме до зимового трансферного вікна, аби придбати когось із діючих воротарів, не шукаючи заміну на ринку вільних агентів.

Нагадаємо, раніше поляк розповів про рішення відновити кар'єру заради контракту з "блаугранас". Наприкінці серпня 34-річний воротар оголосив про завершення кар’єри, але після травми Марка-Андре тер Штегена Барселоні терміново знадобився досвідчений голкіпер, і вибір каталонців зупинився на Щенсному.