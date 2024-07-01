Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гравець збірної Італії став вільним агентом

Игорь Чернявский — 1 липня, 17:30
Гравець збірної Італії став вільним агентом

Півзахисник Джакомо Бонавентура залишив Фіорентину і став вільним агентом.

Про це "фіалки" оголосили у своєму X (Twitter).

"Дякуємо, Джак. Ти назавжди залишишся частиною фіолетової історії! Щасти тобі в новій пригоді!", — йдеться у повідомленні клубу.

Бонавентура виступав за Фіорентину з 2020 року. За цей час він провів 162 матчі, в яких відначився 22 голами і стількома ж асистами.

У жовтні минулого року 34-річний хавбек отримав виклик у збірну Італії. Завдяки голу у ворота Мальти Джакоко став найбільш віковим автором дебютного м’яча в історії "Скуадри Адзурри".

Джакомо Бонавентура Чемпіонат Італії, Серія А Фіорентина Збірна Італії з футболу

Джакомо Бонавентура

Бонавентура погодився перейти в Рому
У Маліновського може з'явитися ще один конкурент в Аталанті

Останні новини