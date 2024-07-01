Гравець збірної Італії став вільним агентом

Півзахисник Джакомо Бонавентура залишив Фіорентину і став вільним агентом.

Про це "фіалки" оголосили у своєму X (Twitter).

"Дякуємо, Джак. Ти назавжди залишишся частиною фіолетової історії! Щасти тобі в новій пригоді!", — йдеться у повідомленні клубу.

Grazie Jack💜⚜️

Rimarrai per sempre parte della storia viola!



In bocca al lupo per la tua prossima avventura!#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/lkCYK8yTnM — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 30, 2024

Бонавентура виступав за Фіорентину з 2020 року. За цей час він провів 162 матчі, в яких відначився 22 голами і стількома ж асистами.

У жовтні минулого року 34-річний хавбек отримав виклик у збірну Італії. Завдяки голу у ворота Мальти Джакоко став найбільш віковим автором дебютного м’яча в історії "Скуадри Адзурри".