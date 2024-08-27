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Яремчук — про дебютний гол за Олімпіакос: Працюю над тим, щоб стати кращим

Андрій Яросименко — 27 серпня, 19:51
Яремчук — про дебютний гол за Олімпіакос: Працюю над тим, щоб стати кращим
Роман Яремчук
Getty images

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував свій дебютний гол за грецький Олімпіакос.

Допис із повідомленням він опублікував у своєму Instagram.

"Важлива перемога перед нашими вболівальниками. Задоволений своїм прогресом за останні тижні, працюю над тим, щоб стати ще кращим. Дякую Богу за його допомогу", — написав Роман.

Зазначимо, що свій гол Яремчук забив у матчі 2 туру місцевої Суперліги проти Каллітеї з Афін на 79 хвилині. Українцю вистачило 11 хвилин на полі, щоб вивести свою команду вперед. Завдяки цьому голу Олімпіакос здобув перемогу в даному поєдинку, та наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці.

В минулому сезоні Яремчук грав на правах оренди за іспанську Валенсію, за яку у 29-х матчах відзначився чотирма голами. "Червоно-білі" підписали контракт із 28-річним нападником до 2028 року.

Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Олімпіакос виграв перший єврокубок у своїй історії. У фіналі Ліги конференцій "ерітролефкі" здолали Фіорентину.

Збірна України з футболу Олімпіакос Роман Яремчук

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