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Дячук — про травму: Дякую всім, повернусь сильнішим

Станіслав Лисак — 2 серпня, 08:28
Дячук — про травму: Дякую всім, повернусь сильнішим

Захисник Динамо Максим Дячук подякував уболівальникам та партнерам по команді за підтримку після отриманої травми в матчі-відповіді другого кола відбору до групового етапу Ліги чемпіонів проти Партизана (3:0).

Відповідне повідомлення Дячук написав у Instagram.

"Привіт всім! Дуже багато повідомлень та підтримки я прочитав і почув. Дякую всім, хто підтримав і переживає. Дякую партнерам по команді, персоналу і тренерам. Повернусь сильнішим. Слава Україні", — написав Дячук.
Instagram Максима Дячука

Раніше сталі відомі деталі пошкодження українського захисника. Лікарі Динамо діагностували пошкодження ключично-акроміального зчленування.

Точні строки відновлення 21-річного центрбека наразі невідомі. Нагадаємо, Дячук травмувався на початку другого тайму матчу-відповіді з Партизаном, коли невдало приземлився на плече після верхового єдиноборства з Салданьєю. Максима вивозили з поля на медичній машині.

Попри травму, Динамо вдруге розгромило Партизан та вийшло у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє проти шотландського Рейнджерс. Замінити Дячука на позиції центрального захисника можуть 19-річний Тарас Михавко, зять Ігоря Суркіса Крістіан Біловар або колумбійський новачок Браян Себальос.

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