Баєр і Ювентус цікавляться іменитим вінгегорм Челсі
Рахім Стерлінг
ФК Арсенал
Вінгер лондонського Челсі Рахім Стерлінг привернув до себе увагу двох іменитих європейських клубів.
Про це повідомляє TalkSport.
За їхньою інформацією, йдеться про Ювентус і леверкузенський Баєр. Туринський клуб нещодавно поставив на паузу переговори з Джейдоном Санчо.
Раніше повідомлялося про те, що Челсі хоче отримати за свого гравця 20 мільйонів фунтів. Це більш ніж удвічі менше, ніж лондонці заплатили за вінгера Манчестер Сіті в 2022 році (47 мільйонів).
Минулий сезон Стерлінг провів у оренді в Арсеналі, проте "Каноніри" відмовилися викупляти гравця. На рахунку 30-річного вінгера 1 гол і 5 асистів у 28 матчах за Арсенал у всіх турнірах. Контракт 30-річного англійця з Челсі діє до літа 2027 року.