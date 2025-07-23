Баєр і Ювентус цікавляться іменитим вінгегорм Челсі

Вінгер лондонського Челсі Рахім Стерлінг привернув до себе увагу двох іменитих європейських клубів.

Про це повідомляє TalkSport.

За їхньою інформацією, йдеться про Ювентус і леверкузенський Баєр. Туринський клуб нещодавно поставив на паузу переговори з Джейдоном Санчо.

Раніше повідомлялося про те, що Челсі хоче отримати за свого гравця 20 мільйонів фунтів. Це більш ніж удвічі менше, ніж лондонці заплатили за вінгера Манчестер Сіті в 2022 році (47 мільйонів).

Минулий сезон Стерлінг провів у оренді в Арсеналі, проте "Каноніри" відмовилися викупляти гравця. На рахунку 30-річного вінгера 1 гол і 5 асистів у 28 матчах за Арсенал у всіх турнірах. Контракт 30-річного англійця з Челсі діє до літа 2027 року.