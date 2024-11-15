Два топклуби готові віддати величезну суму за Кейна

Зразу два європейські топклуби зацікавлені у підписанні зіркового форварда Баварії Гаррі Кейна.

Про це повідомляє El Nacional.

Мова йде про ПСЖ і Манчестер Юнайтед. Обидва клуби готові запропонувати за 31-річного нападника збірної Англії 130 мільйонів.

ПСЖ шкодує про те, що не підписав зіркового форварда після втрати Кіліана Мбаппе. Що стосується Манчестер Юнайтед, то новому головному тренеру команди Рубену Аморіму потрібен зірковий гравець, навколо якого він будуватиме свій проєкт. Джошуа Зіркзе та Расмус Гейлун на цю роль, на думку керівництва клубу, не підходять.

У поточному сезоні на рахунку Кейна 17 голів та 9 асистів у 16 матчах за Баварію в усіх турнірах. Минулого року німецький клуб віддав за форварда Тоттенгему 95 мільйонів євро.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Кейн став володарем Трофею Герда Мюллера, який вручається найрезультативнішому форварду попереднього сезону.