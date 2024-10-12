Кривбас зіграє спаринг проти Олександрії в закритому форматі

Під час паузи в чемпіонаті, повʼязаної з міжнародними матчами збірних, Кривбас зіграє контрольний поєдинок проти одного з лідерів сезону – Олександрії.

Про це повідомляє офіційний сайт Кривбаса.

Відомо, що поєдинок відбудеться 13 жовтня у закритому форматі без вболівальників. Початок зустрічі – о 15:00.

До спарингу Кривбас підходить після виїзної поразки в 9 турі чемпіонату від Динамо – 1:2. Щодо Олександрії, то вона у рідних стінах зіграла внічию з Рухом – 1:1, та перебуває на третьому рядку таблиці.

Контрольний матч

13 жовтня 2024, неділя

Олександрія, Кіровогр. область.

Стадіон Олімп. 15:00.

ФК Олександрія (Олександрія, Кіровогр. обл.) – Кривбас (Кривий Ріг).

Суперники востаннє зустрічались нещодавно, 28 вересня: у грі 8 туру УПЛ олександрійці здобути виїзну перемогу – 1:0. Криворіжці в березневому спарингу з опонентом також під час аналогічної паузи здобули домашню звитягу з великим рахунком – 5:2.