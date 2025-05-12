Реал підтвердив травми, які Вінісіус і Васкес отримали в Ель Класіко з Барселоною

Одразу два гравці Реала через травми не змогли продовжити Ель Класіко з Барселоною в межах 35 туру іспанської Ла Ліги.

Про це йдеться на сайті королівського клубу.

Вчора, 11 травня, команда Андрія Луніна зазнала поразки у грі з каталонцями з рахунком 3:4.

На 84-й хвилині поле залишив Лукас Васкес, а через чотири хвилини до нього за межами газону приєднався Вінісіус Жуніор. Сьогодні, 12 травня, "вершкові" опублікували заяви, в яких повідомили про пошкодження обох футболістів.

"Після обстеження, проведеного сьогодні нашому гравцю Вінісіусу Жуніору медичною службою Реала, у нього діагностовано розтягнення лівого гомілкостопного суглоба. Строки відновлення ще не відомі. За результатами обстежень, проведених сьогодні нашому гравцеві Лукасу Васкесу медичною службою Реала, у нього діагностовано ушкодження лівого підколінного м'яза. Строки відновлення ще не відомі", – йдеться у заявах клубу.

Через цю поразку Реал майже втратив математичні шанси випередити Барселону та стати чемпіоном Іспанії сезону-2024/25.

Раніше вінгер каталонців Ламін Ямал розповів, за рахунок чого "синьо-гранатові" вчетверте обіграли "бланкос" у цій кампанії.