Манчестер Юнайтед може продати свого вінгера в Серію А

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може продовжити кар’єру в італійській Серії А.

Про це повідомляє Caught Offside.

За їхньою інформацією, інтерес до 24-річного бразильця проявляють два гранди італійського футболу – Мілан та Ювентус. Вони можуть підписати гравця вже підчас січневого трансферного вікна.

При цьому готовність Мілана здійснити цей трансфер залежить від того, чи вдасться "россонері" продати Самуеля Чуквуезе, який не входить у плани головного тренера команди Паулу Фонсеки.

Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Юнайтед хоче позбутися Антоні в січні й розглядає варіанти як з орендою, так і з повноцінним трансфером.

У поточному сезоні на рахунку Антоні 1 гол в 5 матчах за Манчестер Юнайтед в усіх турнірах. Трансферна вартість бразильця оцінюється в 20 мільйонів євро.