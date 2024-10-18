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Дубінчак – про матч проти Роми в ЛЄ: Довбик сказав, щоб ми готувалися

Андрій Яросименко — 18 жовтня, 13:53
Дубінчак – про матч проти Роми в ЛЄ: Довбик сказав, щоб ми готувалися
Владислав Дубінчак
ФК Динамо

Захисник київського Динамо Владислав Дубінчак розповів про реакцію Артема Довбика на жеребкування Ліги Європи, коли киянам випала в суперники італійська Рома.

Про це він сказав в інтерв'ю для Українського футболу.

"Коли Рома потрапила нам у суперники, я йому одразу написав. І Артем сказав: Готуйтеся, атмосфера буде шалена. Я думаю, що нам буде важко. Побачимо. Ви знаєте, футбол – це така штука, де думаєш, що з одною командою буде легко, а виходить, що дуже складно. І навпаки: здається, що попереду важкий суперник, а гра дається легше", – сказав Дубінчак.

Зазначимо, що матч Рома – Динамо відбудеться 24 жовтня о 19:45 на домашньому стадіоні "вовків". У попередніх двох поєдинках Ліги Європи "біло-сині" не набрали очок: спочатку була поразка від Лаціо, а потім від німецького Гоффенгайма.

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