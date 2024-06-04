Незарахований гол Англії, провал Фоменка та успіх Шевченка: згадуємо виступи збірної України на Євро

За всю історію збірна України з футболу тричі грала у фінальній частині чемпіонату Європи. Уперше це сталося у 2012 році, коли наша держава разом з Польщею приймала турнір. До того чотири рази не вдавалося подолати кваліфікацію.

Невдовзі українська команда четвертий раз розпочне участь у найбільшому європейському турнірі. Підопічні Сергія Реброва зіграють із Бельгією, Румунією та Словаччиною. Поки футболісти готуються до важливих поєдинків, освіжимо в пам'яті історію виступів нашої команди на попередніх європейських турнірах.

А згадати є що – незарахований гол Марко Девича на домашньому чемпіонаті, несподіваний провал у 2016-му та успіх через п’ять років по тому.

Прощання Шевченка зі збірною на домашньому Євро-2012

У 2012-му році наша країна дебютувала на чемпіонаті Європи, зігравши в одній групі зі Швецією, Францією та Англією. Про те, що Україна спільно з Польщею прийматимуть змагання, стало відомо 18 квітня 2007 року. Відтоді у державі ретельно готувалися: будували та реставрували стадіони, прокладали дороги, відкривали нові готелі. Навіть "останній дзвінок" для випускників зробили на початку травня, щоб ті встигли здати державні іспити та відсвяткувати випускний вечір.

Україна чекала напливу туристів, хоча й могла втратити право приймати турнір, адже запізнювалася із будівництвом "Арени Львів" та реконструкцією "Олімпійського". На щастя, питання стадіонів вирішили наприкінці 2011 року, тому сконцентрувалися на футбольних питаннях.

Збірну тоді тренував Олег Блохін, а капітаном був Андрій Шевченко, для якого чемпіонат Європи став завершенням міжнародної кар’єри. Крім нього, у складі виступали фіналіст Ліги чемпіонів Анатолій Тимощук, який тоді ще вдало маскувався під патріота, молоді таланти Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко, а також такі відомі футболісти, як Андрій Воронін, Артем Мілевський, Сергій Назаренко, Олександр Алієв та інші.

Ще перед турніром збірна України зазнала втрати у воротарській ланці – легенда Динамо Олександр Шовковський травмував плече. Тому ворота захищав гравець Шахтаря Андрій Пятов.

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Першу гру українці провели проти Швеції зі Златаном Ібрагімовичем у складі. Подивитися на дебют підопічних Блохіна прийшли понад 64 тисячі глядачів. У поєдинку з багатьма моментами першими відзначилися шведи – Ібрагімович відгукнувся на простріл у штрафний майданчик. Узяв ситуацію під контроль Шевченко, який двічі забив головою. Володар "Золотого м’яча-2004" замкнув навіс Ярмоленка, а згодом – подачу з кутового від Коноплянки. У підсумку – перемога України 2:1. Матч зі шведами, по суті, був ефектною крапкою в кар’єрі нападника в національній команді.

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Наступну гру "синьо-жовті" провели із французами, проте вже в Донецьку. Під час поєдинку погода лютувала так, що суддя на деякий час забрав команди з поля. Власне, той матч запам’ятався більше зливою та грозою, ніж видовищною грою від українців. Ті мало створювали в атаці, натомість Франція з голами Жеремі Менеза та Йоана Кабая перемогла 2:0.

Фото Костянтина Чернічкіна

У грі третього туру з Англією вирішувалося питання виходу з групи. Але передували їй тривожні новини про травму Шевченка – у форварда були проблеми з коліном, що завадило йому зіграти в стартовому складі (вийшов на заміну на 70-й хвилині). Протистояли Україні відомі футболісти, як-от Джо Гарт, Ешлі Коул, Стівен Джеррард, Джон Террі та Вейн Руні. Останній на 48-й хвилині забив.

Попри часткову домінацію суперників, Україна створила одну атаку, яку досі не може забути футбольний люд. У середині другого тайму Мілевський скинув на Марко Девича, а натуралізований серб пробив з-під захисника. "Кулястий" летів у ворота, звідки його вибив Джон Террі. Як з’ясувалося з відеоповтору, м’яч повністю перетнув лінію, тому Україні, здавалось би, мали зарахувати взяття воріт.

Поєдинок обслуговувала бригада суддів з Угорщини на чолі з Віктором Кашшаї, на якого полилася хвиля хейту. Але вина швидше на представникові Феміди за воротами Іштвані Ваді (тоді, нагадаємо, матчі обслуговували п’ятеро суддів, а не три). Він стояв найближче до епізоду. Примітно, що з плином часу аналітики переглянули епізод і помітили офсайд у Мілевського під час зародження гольової атаки.

Фото: Суспільне

Мінімальна поразка Англії все ж вибила збірну України з турніру. Для команди Блохіна виступ закінчився, але держава ще мала можливості відбити частину вкладених у будівництво коштів на туристах.

Фото Костянтина Чернічкіна

Найгірша команда Євро-2016

Чемпіонат Європи на полях Франції став найбільш провальним в історії збірної України. Маючи хороший склад, українські футболісти не забили жодного м’яча та вилетіли з найгіршими показниками.

Шлях до турніру починався з кваліфікації, де в групі з Україною були Іспанія, Словаччина, Північна Македонія, Люксембург і Білорусь. Наша збірна під керівництвом Михайла Фоменка стала третьою в груповому етапі. У минулі роки з таким результатом команди пролітали повз фінальну частину, однак Євро-2016 розширили із 16 до 24 учасників. Відтак потрібно було пройти Словенію у матчах плей-оф.

Усі з пересторогою дивилися на ці протистояння, бо ж українська збірна мала за плечима сумну історію стикових матчів – попередні п’ять спроб вийти на Євро чи чемпіонат світу закінчувались невдачами.

Перший матч "синьо-жовті" зіграли в листопаді 2015 року на "Арені Львів". Голи Андрія Ярмоленка та Євгена Селезньова подарували Україні перемогу, а з нею й надію на прохід далі. У Словенії вже на 11-й хвилині м’яч побував у воротах Андрія П’ятова. Словенці грали гостро, але "привезли" гол самі собі – у компенсований час Кевін Кампль підсковзнувся в центрі поля, подарувавши м’яч Артему Кравцю. У підсумку три футболісти опинилися перед словенським воротарем Саміром Хандановичем – забив Ярмоленко, а Україна вперше в історії пройшла відбір на великий турнір через стикові ігри.

Фото: UEFA.com

Уже в групі команді Фоменка випали Німеччина, Північна Ірландія та Польща, яким вона беззубо програла. Але причини тому кувалися ще напередодні. Весною 2016 року трапилося чимало епізодів, які так чи інакше вплинули на атмосферу в колективі. Спершу під час матчу Динамо та Шахтаря Андрій Ярмоленко грубо вдарив Тараса Степаненка, після чого команди побилися. Згодом на матчі Кубку України рукоприкладством займалися футболісти Дніпра та Зорі. Чотири згадані клуби делегували в збірну найбільше гравців, тому конфлікти між ними були не на часі.

Федерація футболу сяк-так налагодила стосунки між гравцями. Проте і вона дала сумнівний інформпривід: несподівано звільнили помічника Фоменка Олександра Заварова, призначивши замість нього Андрія Шевченка – на той час без жодного тренерського досвіду.

Фото: Проспорт

Перший матч українці провели із чемпіонами світу – збірною Німеччини. Грали добре, мали кілька перспективних моментів, але поступилися 0:2. Наступним суперником стала Північна Ірландія, у поразку якій мало хто міг би повірити. Але, вийшовши на поле, українські гравці зав’язли у проблемах із реалізацією та командною грою. Натомість ірландці знайшли свій шанс після кутового, а на останній хвилині забили вдруге. Того ж дня Польща та Німеччина зіграли внічию, а це означало, що збірна України першою покинула Євро.

Фото: UEFA.com

Остання гра з Польщею вже нічого не вирішувала, але фани хотіли гучного грюку дверима. Бажання в гравців було, проте реалізація знову підвела. Натомість у поляка Якуба Блащиковського з реалізацією було все гаразд – той забив переможний м’яч. Збірна поступилася, та ще й завершила змагання із нулем голів за всю фінальну частину. Таким чином, Україна стала першою командою, яка не забивала п’ять матчів групового етапу поспіль (згадуємо про Францію та Англію у 2012-му).

А кульмінацією провалу стала вже знакова заміна в грі з поляками на 91-й хвилині. У ситуації, коли треба забивати, вийшов опорник замість форварда: Романа Зозулю змінили на ветерана Анатолія Тимощука. 37-річний футболіст хотів дотягнути до позначки в 150 матчів за збірну, але зупинився на 144. Зараз зрадник Тимощук мешкає в Росії…

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Нездорова атмосфера всередині команди, незрозумілі зміни в тренерському штабі, невиразна гра лідерів Коноплянки та Ярмоленка – усе в комплексі призвело до того, що за статистичними показниками збірна України стала найгіршою командою Євро-2016. Після цього Михайло Фоменко пішов, а головним став Андрій Шевченко.

Історичний успіх Шевченка на перенесених змаганнях

За тренерства Шеви збірна України досягла найкращого результату на європейському турнірі. У 2019-му "синьо-жовті" впевнено пройшли кваліфікаційний раунд. Гучні перемоги над Португалією на "Олімпійському" (2:1) та Сербією у Львові (5:0) допомогли посісти перше місце в групі. Але у 2020 році, коли здавалося, що всі провідні українські футболісти будуть у праймовій формі, чемпіонат Європи не відбувся. Через пандемію коронавірусу його перенесли на літо 2021-го.

Через рік гра української команди вже не була настільки ефектною, як під час відбору, де вона контролювала м’яч та впевнено виходила з оборони в атаку. Зокрема, регрес був пов’язаний із браком тренерських ідей у Шевченка. У групі з Україною виступали Нідерланди, Північна Македонія та Австрія.

Першу гру українці провели проти нідерландців, і до 75-ї хвилини поступалися 2:0, але зуміли зрівняти зусиллями Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука. Щоправда, зіграти ефектно команді вдалося лише 10 хвилин. Кінцівка за суперниками – 3:2.

Збірна України отримала шосту поразку поспіль у фінальній частині чемпіонату Європи, а це означало повторення турнірного антирекорду. Перед цим шість разів не могли виграти представники Югославії в період із 1968 до 1984 років.

Фото: УАФ

Далі українська команда зустрілася з нижчим за класом суперником – збірною Північної Македонії. Перший тайм Україна домінували, забивши двічі завдяки Яремчуку та Ярмоленку. Але в другому таймі македонці повністю переграли нашу команду – забили й мали змогу виривати нічию. На останніх хвилинах пас п’яткою від Артема Бєсєдіна переріс у контратаку від македонців, але обійшлося – перемогли 2:1.

Фото: УАФ

Третій матч з Австрією був настільки не видовищним, що й нема що згадати. Наші футболісти майже не створювали моментів, натомість австрійці забили й мінімально перемогли. Для виходу з групи із третього місця Україні необхідна була перемога Швеції над Польщею. І це сталося.

За іронією долі, в 1/8 фіналу жереб звів нас зі Швецією. Гра почалася з активності від України, яка конвертувалася в гол Олександра Зінченка. У другій половині шведи відповіли. Уже в овертаймі стався неприємний інцидент, що в підсумку допоміг нам вийти у чвертьфінал. Маркус Даніельсон влетів у Артема Бєсєдіна, який вийшов на заміну, завдавши йому важкої травми. Гравець Швеції отримав червону картку і збірна України догравала в більшості.

Фото: UEFA.com

Вирішальний гол тоді на 121-й хвилині забив номінально третій нападник Артем Довбик із навісу Олександра Зінченка. Ейфорії на трибунах та перед телевізорами не було меж, а радісна реакція коментатора матчу Віктора Вацка розлетілася на меми в соцмережах. Примітно, що Шевченко спершу ігнорував вихід нападника Дніпра-1, бо навіть після травми Бєсєдіна на поле випустили Віктора Циганкова. Довбик з’явився, лише коли втомлений Ярмоленко попросив заміну.

Фото: УАФ

У чвертьфіналі проти Англії настільки радісних емоцій уже не було. "Синьо-жовті" пропустили на 4-й хвилині й особливої гостроти не створили. Англійці повністю забрали ініціативу й перемогли 4:0. Матч запам’ятався хіба що курйозом із заміною. На 85-й хвилині Шевченко хотів випустити Тимчика, Судакова та Довбика. Втім, м’яч увесь час не покидав межі поля, тому трійка футболістів простояла на бровці до фінального свистка, так і не зігравши.

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Команда Шевченка покинула турнір у статусі чвертьфіналіста. На жаль, видовищною грою українці тоді не дивували – провели гарний матч зі шведами і рівно один тайм із македонцями. Як то кажуть, гра забувається, а результат залишається. Вихід в 1/4 фіналу поки є найкращим досягненням збірної за весь час виступів на першості Європи.

Фото: УАФ

В очікуванні нового успіху

У 2024-му збірною керує вже Сергій Ребров, а склад значно омолодився. У команди побільшало резерву та гравців із досвідом гри в провідних чемпіонатах Європи. Від прийдешнього Євро українські вболівальники чекають хорошого результату. Вдалий виступ вкотре нагадає європейському товариству про нашу державу.

Враховуючи результати жеребкування та наш підбір гравців, у групі з Румунією, Словаччиною та Бельгією можна сміливо претендувати на плей-оф. Кадрово українська команда переважає перших двох суперників. Але для тренерського штабу першочергове завдання – знайти свою гру. Як показали березневі матчі з Ісландією та Боснією, із цим аспектом ще є проблеми.

Дмитро Климчук, для Чемпіона