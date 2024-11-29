Він повинен прокинутися: італійські ЗМІ негативно оцінили гру Довбика у матчі проти Тоттенгема

Українському форварду Роми Артему Довбику слід "прокинутися", адже він не приносить великої користі римському клубу.

З такою порадою виступили журналісти італійського порталу Giallorossi.net, які випустили матеріал, присвячений матчу Ліги Європи між Тоттенгемом та Ромою, який завершився внічию 2:2.

"Він повинен прокинутися, тому що від цього немає великої користі. Оцінка 5", – оцінив гру Довбика автор статті Андреа Фіоріні.

Нагадаємо, нападник Роми Артем Довбик отримав бал 6.3 від статистичного порталу Sofa Score за матч 5 туру Ліги Європи проти Тоттенгема.

Це найгірша оцінка у складі римлян, але не найнижча серед усіх гравців, які брали участь у поєдинку – 6.1 отримав форвард "шпор" Домінік Соланке.