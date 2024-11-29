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Довбик може потрапити до символічної збірної The Best FIFA 2024

Руслан Травкін — 29 листопада 2024, 10:50
Довбик може потрапити до символічної збірної The Best FIFA 2024
Артем Довбик
УАФ

Форвард Роми та збірної України Артем Довбик може потрапити в символічну збірну команди 2024 року від The Best FIFA Football Awards.

Відповідну інформацію опублікувала пресслужба FIFA.

Українець увійшов до 22-ох претендентів у категорії "Найкращі нападники".

За підсумками голосування буде визначено найсильніших гравців у кожному амплуа (нападники, півзахисники, захисники, голкіпери), які складуть символічну збірну року, що минає.

Нагадаємо, Довбик також потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він посів 29-те місце у голосуванні.

Довбик у сезоні-2023/24 виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".

Зазначимо, що ще один гравець збірної України Андрій Лунін претендує на нагороду найкращому воротарю року від FIFA.

ФІФА Жирона Рома Артем Довбик

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