Довбик потрапив у стартовий склад Роми на матч з Дженоа

Український нападник Роми Артем Довбик вийде в основному складі команди на матч 21 туру Серії А проти Дженоа.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Цей поєдинок стане 19-м для форварда у межах Серії А. У поточному сезоні на рахунку Довбика 6 голів та 3 асисти.

Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, у попередньому турі гол українця врятував римський клуб від поразки.

Раніше повідомлялось, що Рома близька до підписання одноклубника Віталія Миколенка, який стане дублером Артема Довбика на позиції нападника.