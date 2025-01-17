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Довбик потрапив у стартовий склад Роми на матч з Дженоа

Олександр Булава — 17 січня 2025, 21:00
Довбик потрапив у стартовий склад Роми на матч з Дженоа
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик вийде в основному складі команди на матч 21 туру Серії А проти Дженоа.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Цей поєдинок стане 19-м для форварда у межах Серії А. У поточному сезоні на рахунку Довбика 6 голів та 3 асисти.

Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, у попередньому турі гол українця врятував римський клуб від поразки.

Раніше повідомлялось, що Рома близька до підписання одноклубника Віталія Миколенка, який стане дублером Артема Довбика на позиції нападника.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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