Довбик потрапив у стартовий склад Роми на матч з Дженоа
Артем Довбик
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Український нападник Роми Артем Довбик вийде в основному складі команди на матч 21 туру Серії А проти Дженоа.
Про це повідомляє пресслужба "вовків".
Цей поєдинок стане 19-м для форварда у межах Серії А. У поточному сезоні на рахунку Довбика 6 голів та 3 асисти.
Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.
Нагадаємо, у попередньому турі гол українця врятував римський клуб від поразки.
Раніше повідомлялось, що Рома близька до підписання одноклубника Віталія Миколенка, який стане дублером Артема Довбика на позиції нападника.