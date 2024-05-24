Довбик та Циганков — у старті Жирони на останній матч сезону в Ла Лізі

Українські футболісти Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков опинились у стартовому складі команди на останній матчі сезону в Ла Лізі проти Гранади.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO.

Зазначимо, що Артем досі претендує на звання найкращого бомбардира іспанського чемпіонату в цьому сезоні. До 37 туру він навіть був лідером заліку, проте покер норвезького форварда Вільярреала Александера Серлота у ворота Андрія Луніна з мадридського Реала посунув українця. Тепер він відстає від лідера на 2 забиті м'ячі.

Нагадаємо, у минулому турі каталонський клуб з голом Довбика обіграла Валенсію Романа Яремчука.