Довбик вийде у старті Роми на матч проти Болоньї
Артем Довбик
Getty Images
Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч 12 туру Серії А проти Болоньї у стартовому складі.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Матч Рома – Болонья розпочнеться о 16:00.
Раніше 27-річний Довбик оговтався від лихоманки, через яку він пропускав матч з Торіно (1:0).
У попередньому турі нападник відіграв поєдинок з Вероною (2:3), в якому зміг відзначитись голом.
У нинішньому сезоні Артем зіграв 14 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів та зробив одну результативну передачу.
Наразі підопічні Івана Юрича з 13 балами в активі посідають 12 сходинку в турнірній таблиці Серії А.