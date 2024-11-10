Довбик вийде у старті Роми на матч проти Болоньї

Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч 12 туру Серії А проти Болоньї у стартовому складі.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Матч Рома – Болонья розпочнеться о 16:00.

Раніше 27-річний Довбик оговтався від лихоманки, через яку він пропускав матч з Торіно (1:0).

У попередньому турі нападник відіграв поєдинок з Вероною (2:3), в якому зміг відзначитись голом.

У нинішньому сезоні Артем зіграв 14 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів та зробив одну результативну передачу.

Наразі підопічні Івана Юрича з 13 балами в активі посідають 12 сходинку в турнірній таблиці Серії А.