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Довбик вийде у старті Роми на матч проти Болоньї

Олексій Мурзак — 10 листопада 2024, 15:14
Довбик вийде у старті Роми на матч проти Болоньї
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч 12 туру Серії А проти Болоньї у стартовому складі.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Матч Рома – Болонья розпочнеться о 16:00.

Раніше 27-річний Довбик оговтався від лихоманки, через яку він пропускав матч з Торіно (1:0).

У попередньому турі нападник відіграв поєдинок з Вероною (2:3), в якому зміг відзначитись голом.

У нинішньому сезоні Артем зіграв 14 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів та зробив одну результативну передачу.

Наразі підопічні Івана Юрича з 13 балами в активі посідають 12 сходинку в турнірній таблиці Серії А.

Болонья Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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