Рома не поспішає з поверненням Довбика в основну групу

Український нападник Роми Артем Довбик найближчими днями тренуватиметься за індивідуальною програмою.

Про це повідомляє журналіст Стефано Джентілі.

19 липня Довбик отримав м’язову травму на тренуванні Роми. Проте медичний штаб італійського клубу не хоче ризикувати здоров’ям 28-річного українця, тому наразі не поспішає давати йому добро на повернення до тренувань у загальній групі.

Довбик уже почувається добре, проте наразі на тренуваннях виконує лише бігову роботу. Форвард хоче зіграти у товариському матчі проти німецького Кайзерслаутерна (26 липня), проте лікарі Роми не впевнені в тому, що дадуть добро спортсмену на участь у поєдинку.

Нагадаємо, нещодавно Довбик змінив ігровий номер у Ромі з 11-го на 9-й.